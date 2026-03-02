ХК «Автомобилист» победил ЦСКА в выездном матче КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Москве. Счет в игре составил 1:0.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Единственный гол в матче забил игрок «Автомобилиста» Семен Кизимов.
В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» (76 очков) занимает четвертое место, ЦСКА (74 очка) — на пятом месте на Западе.
Следующий соперник «Автомобилиста» — «Динамо». Матч пройдет 4 марта в Москве.