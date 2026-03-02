В Белгородской области ремонтировать дороги в приграничье будут «по возможности»

В приграничных районах Белгородской области решение о проведении дорожного ремонта будет приниматься с учетом оперативной обстановки, заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе вечернего эфира, комментируя обращение жителя одного из сел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам главы региона, житель Архангельского, расположенного у границы, пожаловался на состояние дороги. «С наступлением тепла дорога в селе превращается в непроходимое болото»,— процитировал обращение губернатор.

«Ситуация в Архангельском у нас крайне сложная, одна из самых тяжелых с точки зрения атак, исходя из близости границы»,— заявил господин Гладков в ответ.

Поэтому возможность проведения работ напрямую зависит от текущей обстановки. Он обозначил риски, связанные с работой в приграничье. «В противном случае, вы же понимаете, люди погибнут, дорожники. Вся техника сгорит»,— пояснил губернатор.

«Понятно ваше возмущение и желание решить проблему. Ее нужно решать, но исходя из возможностей»,— сказал он, добавив, что завтра ожидает доклад по этому вопросу от главы Шебекинского округа Андрея Гриднева.

В конце февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» подвело итоги четырех аукционов на обновление автодорог: ООО «Белгороддорстрой» и «Белзнак» отремонтируют 17 км в Алексеевском, Борисовском, Валуйском и Ракитянском округах.

Анна Швечикова