Крепостная арифметика

165 лет назад 3 марта (19 февраля по старому стилю) 1861 года император Александр II подписал в Санкт-Петербурге Манифест, который изменил Россию навсегда. В учебниках это событие порой излишне романтизируют. На самом деле Манифест 1861 года — вынужденная хирургическая операция на теле умирающей экономической модели. Крепостное право к тому моменту ощутимо тянуло страну назад. Освобождение, как это часто бывает с запоздалыми реформами, обернулось для крестьян не только обретением свободы, но и многолетней финансовой кабалой.

«Александр II провозглашает освобождение крестьян». Густав Диттенбергер, 1861 год

Фото: Wikipedia «Александр II провозглашает освобождение крестьян». Густав Диттенбергер, 1861 год

Фото: Wikipedia

Крепостное право в том виде, в котором оно досталось Александру II, сложилось не за одно десятилетие и уж точно не как результат чьего-то злого умысла. В XVI–XVII веках прикрепление крестьян к земле было мерой прагматичной: страна осваивала огромные территории, нужны были рабочие руки, а налоги собирать с оседлого населения проще, чем с кочующего. Крестьянин, привязанный к наделу,— это налогоплательщик, которого легко найти и с которого легко спросить. Поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» — напоминание о том, что когда-то крестьяне имели небольшой период в году, когда в самом начале зимы могли перейти от одного помещика к другому в поисках лучшей доли. Переход крестьян в Юрьев день временно запретил Иван Грозный, а окончательное закрепление крестьян за помещиками произошло при Борисе Годунове в 1607 году. Тем самым крестьяне лишились даже минимальной свободы и превратились в крепостных.

К XIX веку крепостной мало чем отличался от раба. Его можно было продать, проиграть в карты, обменять на породистую собаку — таких случаев история знает немало. Он не мог без разрешения помещика жениться, переехать, сменить профессию или просто уйти. При этом помещик не нес за крестьянина никакой серьезной ответственности, кроме разве что моральной. Все это происходило в стране, где крепостные составляли около трети населения, а вместе с государственными крестьянами, жившими ненамного лучше,— абсолютное большинство.

«Сбор недоимок». Алексей Корзухин, 1868 год

Фото: Алексей Корзухин / Wikimedia «Сбор недоимок». Алексей Корзухин, 1868 год

Фото: Алексей Корзухин / Wikimedia

Пока Россия выстраивала свою систему, Европа двигалась в другую сторону. Крепостное право там отмирало постепенно и в разное время, но общий вектор был очевиден. В Англии личная зависимость крестьян исчезла еще в XV–XVI веках — во многом благодаря тому, что овцеводство и сукноделие оказались выгоднее барщины, а согнанные с земель крестьяне превращались в рабочих. Во Франции перелом наступил в 1789 году: революция отменила феодальные права одним махом, и, хотя крестьянам пришлось выкупать землю, сам факт личной свободы сомнению не подвергался. В Пруссии реформы растянулись на полвека — с 1807 по 1850-й,— но там хотя бы не делали вид, что рабство совместимо с промышленной революцией.

Россия же опаздывала катастрофически. К середине XIX века крепостное право сохранялось только у нас, в Румынии (отменили в 1864-м) и в некоторых балканских провинциях Османской империи. Компания подобралась та еще. И дело даже не в морали — те же европейские державы в тот период активно колонизировали Африку и Азию. Дело в экономике. В Европе уже работали паровые машины, строились железные дороги, росло городское население, которому нужно было продовольствие.

Почему бесплатный труд был самым дорогим

«Вспашка». Юзеф Хелмонский, 1896 год

Фото: Юзеф Хелмонский / Wikimedia «Вспашка». Юзеф Хелмонский, 1896 год

Фото: Юзеф Хелмонский / Wikimedia

Крепостной труд никогда не был эффективным. Да, помещик получал бесплатную рабочую силу. Но бесплатная — не значит производительная. Крестьянин, работающий на барщине, не имел стимула надрываться. Зачем пахать быстрее и лучше, если результат все равно уйдет барину, а твой надел останется таким же? Аграрная статистика XIX века неумолима: урожайность в крепостных имениях была ниже, чем в хозяйствах государственных крестьян, и намного ниже, чем в фермерских хозяйствах Европы.

Помещики, привыкшие к бесплатной рабочей силе, тоже не спешили вкладываться в инвентарь или агрономию. Зачем покупать плуг, если есть соха и сто человек, которые ею пашут? Зачем удобрять поля, если можно запахать новый участок? Экстенсивное хозяйство вело к истощению земель, а отсутствие конкуренции — к лени и разорению самих дворян. К 1859 году более половины помещичьих имений были заложены в банках. Дворяне жили не по средствам, тратили будущие доходы и все глубже залезали в долги. Государство, которое традиционно опиралось на дворянство, с ужасом наблюдало, как эта опора превращается в обузу.

«Игорный дом». Неизвестный художник. Первая половина XIX века

Фото: Государственный Литературный Музей «Игорный дом». Неизвестный художник. Первая половина XIX века

Фото: Государственный Литературный Музей

Была и другая сторона. Крепостное право тормозило промышленность. Рабочие руки были привязаны к земле, рынок наемного труда отсутствовал. Крестьянин не мог уйти на фабрику без разрешения помещика, а помещик разрешал только тогда, когда ему самому это было выгодно — например, чтобы получить оброк деньгами. В результате фабрики испытывали хронический дефицит рабочих, а те, кто все же попадал на производство, оставались полукрестьянами, оторванными от земли, но не ставшими пролетариями.

«Отстоим Севастополь!». Василий Нестеренко, 2005 год

Фото: Василий Нестеренко / Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко «Отстоим Севастополь!». Василий Нестеренко, 2005 год

Фото: Василий Нестеренко / Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко

Крымская война 1853–1856 годов стала поворотным историческим моментом. Россия, имевшая огромную армию, уступила технически оснащенным европейским державам. Парусный флот против парового, гладкоствольные ружья против нарезных, бездорожье и неспособность подвезти боеприпасы — все это было следствием экономической отсталости. И власть это поняла. Александр II, взошедший на престол в разгар войны, получил страну в состоянии, когда дальше тянуть было нельзя.

Торг уместен

«Отдых помещика». Константин Трутовский, 1853 год

Фото: Константин Трутовский / Wikimedia «Отдых помещика». Константин Трутовский, 1853 год

Фото: Константин Трутовский / Wikimedia

Подготовка реформы заняла несколько лет и напоминала сложную финансовую сделку с участием трех сторон: государства, помещиков и крестьян. Последних, впрочем, на переговоры никто не приглашал. Помещики отчаянно сопротивлялись. Они теряли рабочие руки, привычную власть над людьми и образ жизни, при котором можно было ничего не делать и хорошо жить. Но главное — они теряли деньги. И поэтому главный вопрос реформы был не в том, давать ли крестьянам свободу, а в том, кто за это заплатит.

Схему придумали изящную и циничную. Помещики обязаны были предоставить крестьянам землю. Но не подарить, а продать. Поскольку у крестьян денег не было, государство выступало кредитором. Оно выплачивало помещику 75–80% стоимости надела сразу, а крестьянин должен был вернуть эту сумму государству в течение 49 лет с процентами. Помещик получал живые деньги (и часто тут же их пропивал или проигрывал), государство — лояльность дворянства и долгосрочный финансовый поток, крестьянин — долговую яму на полвека.

При этом цена земли была завышена. В черноземных губерниях она порой в три-четыре раза превышала рыночную. К тому же помещикам разрешили отрезать у крестьян лучшие земли — те самые наделы, без которых крестьянское хозяйство не могло существовать. Лес, выгон, водопой — все это часто оставалось у барина, и за пользование приходилось платить отдельно или отрабатывать.

Свобода платить

«Сбор недоимок» Александр Красносельский, 1869 год

Фото: Александр Красносельский / Wikimedia «Сбор недоимок» Александр Красносельский, 1869 год

Фото: Александр Красносельский / Wikimedia

Отдельный шедевр бюрократической мысли — статус «временнообязанных». По замыслу авторов реформы, крестьяне не сразу становились свободными землевладельцами. Сначала они должны были пройти переходный период, в течение которого продолжали нести повинности в пользу помещика — барщину или оброк. Предполагалось, что этот период продлится пару лет. На деле он растянулся на два десятилетия. Только в 1881 году, уже после убийства Александра II народовольцами, власть согласилась перевести последних временнообязанных на выкуп.

Легко представить реакцию крестьян, когда им зачитали Манифест. Они ждали воли — полной и безоговорочной. А получили бумагу, из которой следовало, что они должны еще два года работать на барина (а на деле — двадцать) и выкупать землю, которую считали своей. По стране прокатилась волна бунтов. Только за первые пять месяцев 1861 года было 1340 крестьянских волнений. Власти подавляли их войсками, крестьяне недоумевали: неужели царь велел дать нам волю, а господа спрятали настоящий манифест?

Если смотреть на реформу без сантиментов, то она удалась. Россия получила мощный толчок к развитию. Промышленное производство выросло за два десятилетия на 60%, занятость в промышленности удвоилась. Вчерашние крепостные хлынули в города, давая дешевую рабочую силу растущим фабрикам. Производительность труда в сельском хозяйстве пошла вверх: пришлось крутиться, чтобы выжить и выплатить долги. Россия превратилась в одного из главных экспортеров зерна в мире. Правда, экспортировали хлеб, который недоедали сами крестьяне, но это уже детали.

Дворянство, вопреки своим страхам, не разорилось массово. Да, многие промотали выкупные, но другие сумели перестроиться и вписаться в новые реалии. К тому же земские и судебные реформы 1864 года окончательно лишили дворянство монополии на власть, уравняв их в правах с другими сословиями. Для кого-то это стало ударом, для кого-то — стимулом заняться делом, а не прозябать в усадьбах.

Для крестьян реформа обернулась долговой кабалой. Выкупные платежи душили деревню десятилетиями, отрезки не давали развивать хозяйство, малоземелье толкало в аренду на невыгодных условиях. Интересно, что альтернативы были. Можно было дать землю бесплатно (как сделали в Прибалтике, проведя реформу еще при Александре I). Можно было снизить выкупные платежи до реальных цен. Можно было не создавать статус временнообязанных, а освобождать сразу и полностью.

Рабочие Путиловского завода. Начало ХХ века

Фото: Wikimedia / автор неизвестен Рабочие Путиловского завода. Начало ХХ века

Фото: Wikimedia / автор неизвестен

Реформа 1861 года решила одну задачу и создала десяток новых. Она сняла остроту кризиса, дала толчок промышленности, встроила Россию в мировую экономику. Но она же заложила мину под социальный мир. Крестьяне запомнили: свобода стоит немалых денег, а справедливость — не для всех. Это знание зрело полвека, чтобы принести свои плоды в 1905-м и в 1917-м.

