В КБР задержаны четыре предполагаемых дроппера

В отношении четверых жителей Кабардино-Балкарии, трое из которых — несовершеннолетние, возбуждены уголовные дела по фактам незаконного оборота электронных средств платежей. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Дела расследуются по ч. 5 ст. 187 УК РФ «Передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций».

Предварительное расследование установила, что в ноябре-декабре 2025 года подозреваемые незаконно продали свои банковские карты третьим лицам. Это позволило злоумышленникам получить доступ к счетам и осуществлять незаконные операции по переводу денежных средств.

В ходе допросов фигуранты признали свою вину. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн