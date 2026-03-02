Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье введено 293 тысячи самозапретов на кредит

За год работы сервиса жители Ставропольского края подали более 293 тыс. заявлений на установку самозапрета на кредит. С этим показателем регион занял 24 место в рейтинге регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что в среднем на каждые 100 жителей региона приходится девять человек с таким ограничением. За снятием самозапрета за год обратились 27,7 тыс. жителей региона.

В Дагестане жители подали 131,2 тыс. заявлений на самозапрет на кредиты, в Кабардино-Балкарии — 54,6 тыс., в Северной Осетии-Алании — 41 тыс., в Карачаево-Черкесии — 33,6 тыс. и в Ингушетии — 13,9 тыс.

В целом по России в 2025 года было направлено 22,1 млн заявлений на постановку разных типов самозапретов на кредиты и 1,9 млн заявлений — на их снятие. Всего в стране статус самозапрета установлен у 18,8 млн человек.

На первом месте по количеству заявлений оказалась Москва — 1,9 млн заявлений, второе место у Московской области — 1,3 млн, третье у Санкт-Петербурга — 966 тыс.

Наталья Белоштейн

