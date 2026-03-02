Главные новости за 2 марта. Сочи

В ночь с 23:00 мск 1 марта до 7:00 мск 2 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее количество целей специалисты зафиксировали над акваторией Черного моря — 67 БПЛА.

Александр Афонин по собственному желанию оставил должность директора департамента реализации проектов комплексного развития администрации Сочи. Его место занял Роман Денисов, ранее работавший заместителем губернатора Курской области.

Вадим Снегирев покинул пост заместителя мэра Сочи по территориальной безопасности. Господин Снегирев ушел по собственному желанию.

Количество задержанных на вылет рейсов в международном аэропорту Сочи сократилось с утренних 50 до 24 по данным на 14:50 мск. Среди международных направлений задержан вылет в Шарм-эш-Шейх.

Власти Сочи направят свыше 30 млн руб. из городского бюджета на оснащение школьных пищеблоков. В прошлом году был проведен капитальный ремонт пищеблоков в двух школах, еще 22 учреждения получили необходимое оборудование.

По итогам исследования наиболее востребованные направления для отдыха в марте 2026 года в тройку лидеров вошел Сочи, который занял третье место с долей 8% от общего числа мартовских бронирований. Первое место аналитики зафиксировали за Санкт-Петербургом (13%), второе — за Москвой (10%).

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле проиграл московскому «Спартаку». Матч закончился со счетом 2:3.