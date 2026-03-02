Финюрист позитивно оценил введение требований биометрии при выдаче онлайн-займов

Финансовый юрист и эксперт по финансовой грамотности Денис Васильев позитивно оценил введение обязательной идентификации по биометрии при выдаче онлайн-микрокредитов.

С марта в России онлайн-микрозаймы выдаются только после обязательной биометрической проверки. Если при получении займа в единой биометрической системе нет данных биметрических данных, заемщику откажут в выдаче. Пока требование о биометрии действует для микрофинансовых компаний, но через год оно вступит и для микрокредитных.

«Конечно, единственный способ стопроцентно защитить население — это прекратить кредитование, что при нашей экономической модели невозможно. Но любые дополнительные барьеры защиты я расцениваю позитивно. Даже то, что это станет обязательным действием, которое нужно будет совершить, это все равно снизит процент тех, кто будет обманут или окажется в долговой яме ввиду собственной недальновидности», — прокомментировал он «Ъ-Кубань» нововведение.

Даже если некоторая часть проблем таким образом решится, уже хорошо, отметил юрист.

«И опять же, если процесс идентификации будет как-то завязан на национальный мессенджер (через цифровой ID, собирающий биометрию), думаю это также повысит защиту этих данных. Что касается риска утечки данных, то хотя бы это все в России будет храниться, а не где-то на зарубежных серверах», – добавил он.

Андрей Петров