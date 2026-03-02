Умер первый проректор РГИСИ Арвид Зеланд

Скончался заслуженный деятель искусств Республики Карелия, первый проректор — проректор по учебной работе Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Арвид Зеланд. Трагическое событие произошло накануне, сообщили в вузе 2 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РГИСИ Фото: Пресс-служба РГИСИ

Большая часть жизни Арвида Зеланда была связана с театральным институтом на Моховой. В 1989 году он окончил ЛГИТМиК (ныне РГИСИ), в 1991–1995 годах работал заместителем директора Учебного театра «На Моховой». Несколько лет был художественным руководителем Национального театра Республики Карелии в Петрозаводске, где начал педагогическую деятельность и набрал три актерских курса в Петрозаводской консерватории имени Александра Глазунова.

С 2006 года Арвид Зеланд продолжил преподавание в РГИСИ на кафедре актерского искусства. Среди его выпускников — актеры, работающие в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Улан-Удэ, а также Риги, Таллина и Хельсинки. С 2025 года он занимал должность первого проректора — проректора по учебной работе.

«Коллектив Российского государственного института сценических искусств выражает глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Арвида Михайловича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно»,— заявили в РГИСИ.

Артемий Чулков