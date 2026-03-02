ФК «Сочи» уступил «Спартаку»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги на своем поле проиграл московскому «Спартаку». Матч закончился со счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очных встреч между соперниками сыграно 11 официальных матчей. Пять раз успех сопутствовал сочинцам, два раза соперники поделили очки, еще в четырех встречах победу праздновали москвичи.

Начало игры осталось за «Спартаком». Уже на пятой минуте главный арбитр Евгений Буланов сначала указал на «точку» после падения в штрафной площади Манфреда Угальде, однако после видеопросмотра отменил свое решение. В середине первого тайма защитник южан Александр Солдатенков сыграл рукой в своей штрафной, а пенальти реализовал Эсекьель Барко. Незадолго до перерыва Евгений Буланов после просмотра VAR отменил гол спартаковца Жедсона Фернандеша из-за офсайда. Гости владели инициативой в первом тайме, но на перерыв ушли при минимальном преимуществе.

На 61-й минуте Александр Солдатенков реабилитировался перед болельщиками и сравнял счет — 1:1. Но развить успех хозяева не сумели. На 80-й минуте нападающий «Спартака» Маркиньос нашел брешь в обороне «черноморцев», а в дополнительное время отличился Пабло Солари. Точку в матче ударом с пенальти поставил Владимир Ильин. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 2:3. Это первый успех «красно-белых» на «Фиште».

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» 7 марта сыграет на выезде против ФК «Пари Нижний Новгород». После 19 туров в РПЛ будущий соперник занимает 15-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 14 набранных очков. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 16-м месте с девятью набранными баллами.

Евгений Леонтьев