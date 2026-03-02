Волгоградца подозревают в «разморозке» 845 сим-карт и хищении с них 17 млн руб.

В Волгограде задержан 21-летний сотрудник телекоммуникационной компании, который подозревается в организации схемы по хищению денег с заблокированных абонентских счетов (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, молодой человек, работая специалистом по обслуживанию клиентов на крупного оператора связи, имел доступ к внутренним информационным системам. Используя служебное положение, он восстанавливал работоспособность сим-карт, которые были заблокированы из-за подозрительных финансовых операций. После «разморозки» номеров деньги с их баланса переводились на иные счета.

Как выяснили оперативники, волгоградец это делал с января 2026 года. За этот период он успел незаконно разблокировать 845 сим-карт. Общая сумма ущерба, выведенного со счетов абонентов, превысила 17 млн руб.

В полиции полагают, что у фигуранта были как минимум трое сообщников. Их местонахождение устанавливается.

Деятельность хакера пресекли сотрудники УБК МВД совместно с региональным УФСБ и службой безопасности самой телекоммуникационной компании, которая выявила подозрительную активность в системах. Расследование уголовного дела продолжается.

Нина Шевченко