В Черноземье 4 марта ожидается потепление, до +3°C

В среду, 4 марта, жителей Черноземья ожидает потепление, возможен снег с дождем. Температура будет варьироваться от –4°C до +3°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от +1°C до +3°C. Ветер до 10 м/с. Вечером возможен снег с дождем.

В Воронеже температура будет варьироваться от –1°C до +2°C, а порывы ветра до 11 м/с. Вечером и ночью ожидается снег с дождем.

В Курске температура утром составит 0°C, днем поднимется до +2°C, вечером останется на том же уровне, а ночью опустится до +1°C. Ветер до 12 м/с. Днем, вечером и ночью прогнозируется снег с дождем.

В Липецке утром температура воздуха составит –2°C, днем будет +1°C, вечером опустится до 0°C, а ночью вернется к показателю +1°C. Ветер с порывами до 11 м/с. Днем, вечером и ночью вероятен снег с дождем.

В Орле утром температура воздуха составит 0°C, днем будет +1°C, вечером поднимется до +2°C, а ночью вернется к показателю +1°C. Ветер — до 12 м/с. Днем и вечером ожидается снег с дождем.

В Тамбове утром температура составит –4°C, днем будет –2°C, вечером поднимется до –1°C, а ночью — до 0°C. Ветер с порывами до 9 м/с. Вечером прогнозируется небольшой снег, ночью — снег с дождем.

Алина Морозова