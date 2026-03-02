В Югре автовладелец отсудил у АвтоВАЗа 1,7 млн за то, что машину уводило вправо

Нижневартовский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) обязал АО «АвтоВАЗ» выплатить покупателю 1,7 млн руб. за автомобиль с существенным недостатком, сообщили в пресс-службе судов Югры. Суд рассмотрел иск о защите прав потребителя гражданина, купившего транспортное средство в 2022 году. По данным суда, во время эксплуатации обнаружилось, что автомобиль устойчиво уводило вправо, что создавало неудобства при управлении.

При обращении к дилеру и производителю дефект был подтвержден, однако АО «АвтоВАЗ» отказалось признавать его недостатком, называя конструктивной особенностью. Несмотря на замену деталей, проблема не была устранена. Судебная автотехническая экспертиза установила, что увод носит производственный характер и не был устранен в гарантийный период.

Суд признал недостаток существенным и удовлетворил требования истца о возврате стоимости автомобиля (781,5 тыс. руб.), компенсации убытков (328,8 тыс. руб.), штрафа за несоблюдение требований потребителя (555,1 тыс. руб.) и судебных расходов (73,8 тыс. руб.). Общая сумма взыскания составила 1 739 280 руб.

Суд обязал истца вернуть автомобиль ответчику. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.