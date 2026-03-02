Экс-главу водоканала Нальчика подозревают в мошенничестве на 1,1 млн рублей

Экс-директор МУП «Водоканал» в Нальчике год присваивал незаконные доплаты к окладу, причинив ущерб бюджету на 1,1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По версии следствия, руководитель внес изменения во внутренние документы, регламентировавшие порядок начисления зарплат сотрудникам, после чего издал несколько приказов о начислении себе дополнительных выплат.

После одобрения документов городской администрацией директор МУПа в течение года ежемесячно получал доплаты к основному окладу.

Ущерб бюджету муниципального предприятия составил 1,1 млн руб. По части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

Валерий Климов