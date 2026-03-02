В Новороссийске утвердили критерии помощи пострадавшим при атаках БПЛА

На заседании городской думы Новороссийска, состоявшемся 27 февраля, депутаты утвердили четкие критерии оказания содействия гражданам, пострадавшим при атаке БПЛА. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий». Решение было принято за два дня до массированной атаки ВСУ.

Депутаты внесли поправки в решение думы от 20 апреля 2021 года №98, регламентирующее оказание помощи гражданам, в том числе в условиях проведения специальной военной операции. Жители Новороссийска могут рассчитывать на выплату на ремонт жилья в результате повреждения при атаке беспилотников. Согласно решению, размер выплаты составляется исходя из общей площади или части площади поврежденного жилого помещения. Стоимость ремонта начинается от 9 тыс. руб. за 1 кв. м.

Уточняется, что выплаты предусмотрены к назначению тем гражданам, которые не имели другого жилья на день объявления муниципальной чрезвычайной ситуации, или же доли в жилом помещении. В случае, если собственнику принадлежит еще одно жилье, выплату получают владельцы, у которых на очного члена семьи приходится менее 18 кв. м жилой площади. Денежные средства на ремонт можно будет получить только на одну поврежденную квартиру, они не предоставляются собственникам, дома или квартиры которых были отремонтированы за счет муниципалитета.

Сумма единовременной материальной помощи пострадавшим при атаке БПЛА составляет 15,6 тыс. руб. В случае частичной утраты имущества первой необходимости назначается городская выплата в размере 156,7 тыс. руб., за легкое ранение предусмотрена компенсация в размере 313,5 тыс. руб. За травму, повлекшую тяжкий или средний вред здоровью, можно получить выплату 627 тыс. руб. Финансовая помощь при гибели человека в результате атаки БПЛА превышает 1,5 млн руб.

София Моисеенко