Прокуратура начала проверку из-за схода вагонов в Тюмени

В Тюмени на перегоне Подъем — Утяшево Свердловской железной дороги сошли с рельсов два железнодорожных вагона без опрокидывания. ЧП произошло в черте городского округа Тюмень, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В результате происшествия пострадавших нет. На участке пути проведены восстановительные работы. «Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Накануне в Пермском крае произошел сход с рельсов грузового поезда. Из-за этого задерживалось более 40 грузовых поездов, три пассажирских состава, а также был отменен поезд в Екатеринбург.