19-й тур
2:3
Солдатенков, 61; Ильин, 90+10 — Барко, 22 (пен.); Маркиньюс, 79; Солари, 90+2.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|19
|2
|3
|14
|18:44
|9
|19
|4
|2
|13
|13:30
|14
|19
|3
|6
|10
|19:29
|15
|19
|4
|5
|10
|20:37
|17
|19
|4
|6
|9
|10:22
|18
|19
|5
|6
|8
|16:22
|21
|19
|5
|6
|8
|22:28
|21
|19
|6
|5
|8
|17:24
|23
|19
|6
|6
|7
|31:26
|24
|19
|7
|4
|8
|23:25
|25
|19
|9
|5
|5
|29:25
|32
|19
|9
|8
|2
|24:8
|35
|19
|11
|3
|5
|30:18
|36
|19
|11
|7
|1
|41:24
|40
|19
|12
|6
|1
|35:12
|42
|19
|13
|4
|2
|39:13
|43