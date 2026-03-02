Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
19-й тур

Девятнадцатый тур

2:3
Солдатенков, 61; Ильин, 90+10 — Барко, 22 (пен.); Маркиньюс, 79; Солари, 90+2.

Команда И В Н П М О
19 2 3 14 18:44 9
19 4 2 13 13:30 14
19 3 6 10 19:29 15
19 4 5 10 20:37 17
19 4 6 9 10:22 18
19 5 6 8 16:22 21
19 5 6 8 22:28 21
19 6 5 8 17:24 23
19 6 6 7 31:26 24
19 7 4 8 23:25 25
19 9 5 5 29:25 32
19 9 8 2 24:8 35
19 11 3 5 30:18 36
19 11 7 1 41:24 40
19 12 6 1 35:12 42
19 13 4 2 39:13 43

  • Газета «Коммерсантъ» №36 от 03.03.2026, стр. 12

