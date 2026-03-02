Беспилотник ВСУ повредил Братскую могилу советских воинов в Новороссийске
В ходе атаки ВСУ, произошедшей в ночь с 1 на 2 марта, повреждения получила Братская могила советских воинов, расположенная на кладбище в селе Мысхако под Новороссийском. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.
Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко
Мэр Новороссийска сообщил, что речь идет о Братской могиле военных, павших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Обломки БПЛА посекли плиту с именами бойцов, от нее откололась часть.
«Братскую могилу обязательно восстановим»,— подчеркнул Андрей Кравченко.
В результате массированного налета пострадали и захоронения местных жителей. При обследовании специалисты зафиксировали повреждения памятников и оградок, некоторые оказались частично разрушены в ходе атаки беспилотников.
Сейчас экстренные службы обследуют территорию кладбища на предмет обнаружения упавших фрагментов БПЛА. После этого, как сообщил глава города, местные жители смогут навести порядок на могилах близких.