Беспилотник ВСУ повредил Братскую могилу советских воинов в Новороссийске

В ходе атаки ВСУ, произошедшей в ночь с 1 на 2 марта, повреждения получила Братская могила советских воинов, расположенная на кладбище в селе Мысхако под Новороссийском. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

Мэр Новороссийска сообщил, что речь идет о Братской могиле военных, павших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Обломки БПЛА посекли плиту с именами бойцов, от нее откололась часть.

«Братскую могилу обязательно восстановим»,— подчеркнул Андрей Кравченко.

В результате массированного налета пострадали и захоронения местных жителей. При обследовании специалисты зафиксировали повреждения памятников и оградок, некоторые оказались частично разрушены в ходе атаки беспилотников.

Сейчас экстренные службы обследуют территорию кладбища на предмет обнаружения упавших фрагментов БПЛА. После этого, как сообщил глава города, местные жители смогут навести порядок на могилах близких.

София Моисеенко