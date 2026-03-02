Фридриху Мерцу разбомбили тему визита

Канцлер Германии Фридрих Мерц направился вечером 2 марта в Вашингтон с двухдневным визитом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Давно запланированная поездка совпала с проведением американо-израильской операции против Ирана и гибелью верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. В итоге приоритетные для канцлера вопросы об американских пошлинах на товары из ЕС и месте европейцев за столом переговоров по украинскому конфликту отошли на второй план. Политику придется пройти по тонкому льду, чтобы, с одной стороны, подтвердить угасающее трансатлантическое единство, а с другой — выторговать у Трампа преференции по критически важным вопросам.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Поездка Фридриха Мерца в Вашингтон еще на этапе планирования воспринималась как проверка его канцлерства на прочность. А после начала 28 февраля совместной операции Израиля и США, в результате которой было убито иранское руководство, она приобрела еще большую значимость. Мерц станет первым европейским лидером, который сможет лично обсудить с Дональдом Трампом боевые действия на Ближнем Востоке и ситуацию на нефтяных рынках после закрытия Ираном Ормузского пролива и ударов по НПЗ в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

Еще накануне поездки Мерц старался избегать прямой критики действий США. Так, в совместном заявлении с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и британским премьером Киром Стармером содержался призыв к Ирану «искать решение путем переговоров» и угроза применить военную силу, если Тегеран продолжит «неизбирательные и несоразмерные атаки» по их союзникам на Ближнем Востоке. США упоминались лишь в контексте возможной координации действий.

На следующий день Мерц сформулировал более четкую позицию.

«Мы не читаем нашим партнерам лекции о военных ударах по Ирану. Мы хотим работать с ними, проявляя необходимый реализм, над установлением мирного порядка как на Ближнем Востоке, так и в Европе»,— сказал он в ходе выступления 1 марта в Берлине.

Канцлер ФРГ выразил облегчение в связи с возможным падением режима аятолл в Иране, но указал, что пока неясно, смогут ли военные действия привести к желаемым изменениям. «Это сопряжено с риском. Мы не знаем, к какой дальнейшей эскалации приведут жесткие иранские контрнаступления в регионе»,— добавил он. Также Мерц отверг параллель между действиями Вашингтона в отношении Ирана и вводом российских войск на Украину.

Хотя Ближний Восток станет центральной темой переговоров, у Мерца есть еще несколько приоритетных задач, которые ему необходимо решить в ходе встречи с Трампом. Главная из них — вопрос о торговых пошлинах США в отношении Евросоюза. После того как Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными, президент воспользовался другой лазейкой в законодательстве и ввел 15-процентную ставку для всех. Для ЕС, который летом 2025 года заключил торговое соглашение с США о 10-процентных пошлинах, это стало шоком: если раньше ставка в 10% казалась сравнительно мягкой мерой на фоне более высоких тарифов для других стран, то теперь европейские товары потеряли свои преференции на американском рынке. Особенно болезненно это ударило по немецкому автопрому, критически важному для Германии, второй год находящейся в рецессии.

Еще один важный момент — желание Берлина как минимум получить место за столом переговоров по Украине, а как максимум — убедить Вашингтон в необходимости занять украинскую сторону и добиться поражения России в этом конфликте. И, наконец, канцлер Мерц, за неделю до переговоров с Трампом посетивший КНР и встречавшийся с китайским лидером Си Цзиньпином, хотел бы смягчить требования США отказаться от экономического взаимодействия с Китаем. Это для Германии фактически невозможно: Пекин — главный торговый партнер страны.

Получить преференции от Трампа Мерц намерен за счет нескольких важных уступок и позиционирования себя как ключевого партнера в Европе.

В своей февральской речи на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер представил себя новым лидером ЕС, который станет локомотивом союза и возьмет на себя ответственность за альянс. Он много критиковал ослабевшие при нынешней американской администрации трансатлантические связи, но, как убежденный трансатлантист, сделал вывод о необходимости стать более равным партнером Вашингтону. Для этого Мерц уже взял на себя роль одного из главных поставщиков вооружений Киеву, обязался довести оборонные расходы до 5% ВВП в соответствии с целевым показателем НАТО и начал курс на создание самой сильной сухопутной армии Европы. Такие шаги укладываются в логику американского видения Европы как более автономного партнера.

Однако в Вашингтоне понимают, что претензия Мерца на лидерство в Евросоюзе — скорее попытка выдать желаемое за действительное. Позиции канцлера внутри ФРГ остаются не слишком устойчивыми: низкие рейтинги самого Мерца, распри внутри правящей коалиции, рост правых сил (на которые и делает ставку Вашингтон) и, наконец, экономические проблемы лишают его крепкого тыла на родине. Внутри ЕС ситуация выглядит сходным образом: франко-германский союз переживает кризис, а страны Восточной Европы, как и Италия, предпочитают самостоятельно выстраивать отношения с Трампом без оглядки на Берлин. Более ранние попытки Германии укрепить свои позиции — например, за счет идеи репарационного кредита из замороженных российских активов — не нашли достаточной поддержки.

В такой ситуации Трампу будет довольно просто потребовать от Мерца больших уступок по ключевым для него вопросам — от участия в постконфликтном урегулировании вокруг Ирана до более лояльной позиции по Гренландии или взятия на себя значительной части финансового бремени по восстановлению Украины после заключения мирного соглашения.

Вероника Вишнякова