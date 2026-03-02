На Ставрополье вновь задействуют авиацию для вызова осадков весной
Губернатор Владимир Владимиров дал поручение рассмотреть возможность использования самолета-лаборатории Росгидромета для вызова осадков на ряде территорий Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В 2025 году самолет для вызова осадков продемонстрировал свою эффективность. Благодаря ему аграрии края собрали рекордный урожай, превысивший 10 млн т.
В 2026 году самолет-лаборатория начнет свою работу в конце марта. Глава региона подчеркнул, что краевому Минсельхозу следует рассмотреть возможность расширения зоны его применения.