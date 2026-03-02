Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Умерла зампред Арбитражного суда Ставропольского края Анна Приходько

Заместитель председателя Арбитражного суда Ставропольского края Анна Приходько скончалась 26 февраля 2026 года на 54-м году жизни. Пресс-служба суда сообщила об этом, отметив ее многолетний вклад в укрепление судебной системы региона.

Фото: Пресс-служба Арбитражного суда Ставропольского края

Анна Приходько родилась 20 октября 1972 года в селе Преградном, получила юридическое образование в Армавирском техникуме (1991) и Ставропольском госуниверситете (1997). С 1991 по 2001 год она работала в Министерстве труда и соцзащиты края, затем три года служила в налоговых органах. С 2001-го она перешла в аппарат Арбитражного суда Ставрополья — сначала помощником судьи, а с 2006-го занималась правовой работой в комитете по госзаказам. Указом президента №1746 от 24 декабря 2007 года ее назначили зампредом суда, а в 2013-м переподтвердили (указ №913). В 2008 году Анна Приходько стала судьей суда, а 15 октября 2020-го указом №627 получила пост зампреда на шесть лет.

Коллеги хвалят Анну Приходько за профессионализм, опыт и роль наставника: она обладала первым квалификационным классом судьи, входила в квалификационную коллегию Ставрополья и возглавляла экзаменационную комиссию по приему на судейские должности. В 2017 году губернатор края наградил ее почетной грамотой.

Суд объединяет 43 судей, 16 из которых имеют первый класс, и Анна Приходько активно укрепляла их авторитет. Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила ее полномочия в связи со смертью. Судейское сообщество Ставрополья выразило соболезнования семье.

Станислав Маслаков

