В Новороссийске пройдет проверка готовности сирен 4 марта

На территории Новороссийска пройдет проверка систем оповещения 4 марта, об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках проверки в Новороссийске дважды включат сиренно-речевые установки: в 10:40 и 10:50. Перехват теле- и радиотрансляции будет осуществляться в 10:43.

При включении сигнала «Внимание всем» жителям Новороссийска требуется включить любой из десяти общероссийских общедоступных каналов (с 1 по 10 каналы), приемники радиовещания и эфирного вещания «Радио России», чтобы прослушать специальное сообщение.

София Моисеенко