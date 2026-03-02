Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске пройдет проверка готовности сирен 4 марта

На территории Новороссийска пройдет проверка систем оповещения 4 марта, об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках проверки в Новороссийске дважды включат сиренно-речевые установки: в 10:40 и 10:50. Перехват теле- и радиотрансляции будет осуществляться в 10:43.

При включении сигнала «Внимание всем» жителям Новороссийска требуется включить любой из десяти общероссийских общедоступных каналов (с 1 по 10 каналы), приемники радиовещания и эфирного вещания «Радио России», чтобы прослушать специальное сообщение.

София Моисеенко

