Опасность БПЛА объявили в Пензенской области, небо закрыли

На территории Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». Жителей региона предупредил в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Фото: ИА «Общественное мнение»

В области ограничили работу мобильного интернета. Пензенцев просят быть осторожнее и, по возможности, оставаться дома. Телефон экстренных служб: 112.

Также в регионе ввели план «Ковер». Небо закрыто — аэропорт временно не принимает и не отправляет суда. По данным онлайн-табло, ближайшее прибытие самолета запланировано на 20:25 (из Москвы), вылет — 21:15 (в Москву).

Дарья Васенина