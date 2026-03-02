Атака БПЛА в Новороссийске не повлияла на экспорт нефти из Казахстана

Работа казахстанских нефтедобывающих предприятий осуществляется в штатном режиме после атаки беспилотников ВСУ по Новороссийску в ночь с 1 на 2 марта. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства энергетики Казахстана.

По данным минэнергетики Казахстана, инцидент на нефтеналивном терминале «Шесхарис» не повлиял на работу предприятий и экспорт сырья. Нарушений в работе экспортной инфраструктуры, задействованной для поставок казахстанской нефти, не зафиксировано.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты ведут мониторинг ситуации совместно с профильными организациями и операторами инфраструктуры.

После прошедшей атаки беспилотников по Новороссийску в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о возгорании на топливном терминале в морском порту. По обновленной информации, пожар уже ликвидирован.

София Моисеенко