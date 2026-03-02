Число задержанных рейсов в аэропорту Сочи сократилось вдвое

Количество задержанных на вылет рейсов в международном аэропорту Сочи сократилось с утренних 50 до 24 по данным на 14:50 мск. Информация об этом размещена на сайте онлайн-табло авиагавани.

На вылет откладываются рейсы «Аэрофлота», «Победы» и «Уральских авиалиний» в аэропорты московского авиаузла. Также задержаны вылеты в Омск и Тюмень, в Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Самару, Сургут и Нижнекамск. Среди международных направлений задержан вылет в Шарм-эш-Шейх.

«Ъ-Сочи» писал, что в аэропорт Сочи вернулись более 20 самолетов с запасных аэродромов. Они будут обслужены и отправлены в города назначения. По данным на 15:00 мск, 37 рейсов вылетели из аэропорта Сочи. 52 рейса совершили посадку в аэропорту города-курорта.

Алина Зорина