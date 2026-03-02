Дрозденко: спрос на рабочую силу в Ленобласти превышает предложение в 28 раз

Текущий спрос на рабочую силу в Ленинградской области в 28 раз превышает предложение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Всего в области доступно 111 тыс. вакансий. Из них 78% (86,6 тыс.) размещены в рамках квотной кампании для стран с визовым режимом, а наибольшее число — работодателями Кингисеппского района, где реализуются инвестпроекты. При этом среди всех доступных вакансий 72% — для рабочих и 28% — для служащих. Сфера с наибольшим числом активных вакансий — строительство (30%). Далее идут обрабатывающие производства (17%) и бюджетники (14%).

По данным на 20 февраля 2026 года, по сравнению с декабрем прошлого года количество работников в Ленобласти, находящихся в простое, сократилось на 211, до 602 человек, а число работающих неполное время упало на 5868, до 1054 сотрудников. Количество сокращенных, напротив, выросло на 199, достигнув отметки в 1180 человек.

Артемий Чулков