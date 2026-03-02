Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дагестанский медицинский стоматологический институт лишен лицензии

Рособрнадзор отозвал лицензию на ведение образовательной деятельности у Дагестанского медицинского стоматологического института.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО "Дагестанский медицинский стоматологический институт"»,— отмечается в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», прием абитуриентов в Дагестанском медицинском стоматологическом институте был закрыт в начале июля 2025 года. Решение было принято из-за неисполнения предписания Роспотребнадзора.

Наталья Белоштейн

