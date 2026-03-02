В девяти муниципалитетах Саратовской области отремонтируют школы за 1,5 млрд

В Саратовской области на укрепление материально-технической базы школ выделено свыше 1,5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»

Капитальный ремонт запланирован в девяти муниципалитетах: Саратов, Энгельсский, Балашовский, Аткарский, Марксовский, Дергачевский, Калининский и Петровский районы, а также ЗАТО Светлый. Финансирование осуществляется в рамках федеральных программ.

В региональном минобре поставлена задача жестко контролировать график работ и соблюдение подрядчиками контрактных обязательств. Чиновники также должны проработать вопрос организации учебного процесса на время ремонта, чтобы минимизировать неудобства для школьников и педагогов.

Нина Шевченко