В девяти муниципалитетах Саратовской области отремонтируют школы за 1,5 млрд
В Саратовской области на укрепление материально-технической базы школ выделено свыше 1,5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»
Капитальный ремонт запланирован в девяти муниципалитетах: Саратов, Энгельсский, Балашовский, Аткарский, Марксовский, Дергачевский, Калининский и Петровский районы, а также ЗАТО Светлый. Финансирование осуществляется в рамках федеральных программ.
В региональном минобре поставлена задача жестко контролировать график работ и соблюдение подрядчиками контрактных обязательств. Чиновники также должны проработать вопрос организации учебного процесса на время ремонта, чтобы минимизировать неудобства для школьников и педагогов.