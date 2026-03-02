В Кировской области долю креативных индустрий хотят увеличить до 6% к 2030 году

В Кировской области к 2030 году планируют увеличить долю креативных индустрий в экономике региона до 6%. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов на еженедельном совещании.

Сейчас доля креативных индустрий в области составляет 2,4%, в денежном выражении — 14,6 млрд рублей.

Развитие креативных индустрий, по словам губернатора, создаст условия для самореализации жителей, а также расширит возможности для альтернативной занятости женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ответственным за реализацию назначено министерство экономического развития. Ведомство сформирует реестр представителей креативных индустрий для предоставления финансовых и нефинансовых мер поддержки. Также в 2026 году в области будет принят закон, соответствующий этим целям.

Влас Северин