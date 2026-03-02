Маркетплейс наказали за поставку не той модели смартфона жительнице Удмуртии

В Удмуртии суд встал на сторону покупательницы, которая приобрела на маркетплейсе «Яндекс Маркет» смартфон, но поставили ей аппарат не той модели, что она заказывала. Гражданский иск к компании рассмотрел Ленинский районный суд Ижевска, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Было установлено в судебном процессе, что в июне 2025 года 46-летняя жительница Ижевска купила на маркетплейсе смартфон Samsung Galaxy S24 (“Самсунг Гэллакси”) стоимостью 79 264 руб., однако фактически ей поставили смартфон Samsung Galaxy С37 Ultra, что было подтверждено видеозаписью распаковки товара, представленной истцом.

Покупатель обратилась в поддержку в приложении «Яндекс Маркета» с требованием о возврате товара, однако деньги возвращать ей отказались, поскольку на склад поступил другой товар. В итоге истец обратилась в ООО «Яндекс Маркет» с заявлением об отказе от исполнения договора, возврате денежных средств в десятидневный срок, но требования истца маркетплейс оставил без удовлетворения.

Суд отклонил довод ответчика о том, что истец якобы заменила товар, так как покупательницу сняла на видео распаковку товара, доставленного в транспортировочной упаковке, и ее целостность перед распаковкой. После вскрытия коробки она увидела, что ей поставлен не тот товар, что она заказывала.

В итоге суд пришел к выводу, что истцу был поставлен смартфон, не соответствующий заказу и с другими характеристиками. С ответчика взыскали сумму, уплаченную за смартфон, неустойку почти 54 тыс. руб., компенсацию морального вреда 10 тыс. руб. и штраф 71,5 тыс. руб. за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.