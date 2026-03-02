В Северной Осетии бухгалтера детсада заподозрили в присвоении 1,3 млн рублей

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия в отношении бухгалтера одного из детских садов возбуждено уголовное по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Фигурантку подозревают в хищении 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что с 2023 по 2025 год бухгалтер, пользуясь своим служебным положением, завышала суммы причитающейся ей зарплаты, а также неправомерно начисляла себе стимулирующие выплаты.

«Таким образом за два года фигурантка незаконно получила в качестве зарплаты и премий более 1,3 млн руб., чем причинила ущерб бюджету муниципального образования на указанную сумму», — отметили в ведомстве.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В случае доказательства вины бухгалтера, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн