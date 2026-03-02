Жители домов в ряде сел Якшур-Бодьинского района остались без света

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии из-за падения с крыш тяжелого мокрого снега местами наблюдаются отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Отмечается, что повреждения зафиксированы на пяти линиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Якшур-Бодьинского района Фото: пресс-служба Якшур-Бодьинского района

«В настоящий момент под отключение попал частный сектор в деревне Большие Ошворцы, селе Старые Зятцы, Мукши, Якшур-Бодья. Ситуация под контролем у энергетиков. Бригады электриков уже выехали на устранение неполадок»,— сообщили в администрации района.

Жителям рекомендуется запастись водой и зарядить устройства.