обновлено 16:47

Жители домов в ряде сел Якшур-Бодьинского района остались без света

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии из-за падения с крыш тяжелого мокрого снега местами наблюдаются отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Отмечается, что повреждения зафиксированы на пяти линиях.

Фото: пресс-служба Якшур-Бодьинского района

«В настоящий момент под отключение попал частный сектор в деревне Большие Ошворцы, селе Старые Зятцы, Мукши, Якшур-Бодья. Ситуация под контролем у энергетиков. Бригады электриков уже выехали на устранение неполадок»,— сообщили в администрации района.

Жителям рекомендуется запастись водой и зарядить устройства.