На Ставрополье за неделю подорожали яйца и туры в ОАЭ

С 17 по 24 февраля 2026 года в Ставропольском крае десяток яиц подорожал до 102,1 руб., а яблоки — до 156,4 руб. за кг. Информация об этом опубликована в отчете Северо-Кавказстата.

Вареная колбаса за неделю подорожала на 3% и теперь стоит 597,2 руб. за кг. Картофель вырос в цене на 2,7% до 55,6 руб. Сосиски и сардельки также стали дороже на 2,6%, их цена увеличилась с 546,1 до 559 руб. за кг. На общем фоне свежие огурцы подешевели на 0,1%.

Среди подорожавших услуг статисты отмечают туры в ОАЭ, они подорожали на 3,9%.

Наталья Белоштейн