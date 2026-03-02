Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главой Минтранса Дагестана назначен Арсланбек Алибеков

Ветеран боевых действий Арсланбек Алибеков назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Указ об этом подписал глава республики Сергей Меликов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Республики Дагестан.

Фото: пресс-служба администрации Хасавюртовского района

Ранее господин Алибеков возглавлял Хасавюртовский район.

Как отметили в ведомстве, новый министр является ветераном боевых действий, отмечен различными государственными наградами.

Наталья Белоштейн

