На Ставрополье направят 5,7 млн рублей на развитие питомников

Краевое министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды выделило 5,7 млн руб. на развитие питомников в Ставропольском крае в 2026 году, сообщила пресс-служба ведомства.

Министр Олег Безменов подтвердил это решение: ведомство курирует десять лесхозов, каждый из которых располагает собственным питомником для выращивания саженцев лесных культур.

Большую долю средств пойдет на модернизацию Калаусского лесхоза. Лесхоз закупит трактор, прицеп, культиватор, почвенную фрезу и дополнительное оборудование, чтобы повысить эффективность работ на площадке свыше 35 га. Здесь акцент делают на акацию — выносливое, засухоустойчивое дерево, которое идеально приживается на востоке края с его суровым климатом; также сеют красный дуб и другие породы.

Часть бюджета уйдет на уход за лесосеменными плантациями Кировского лесхоза площадью 38 га. Эти меры входят в региональный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Безменов подчеркнул: министерство продолжит поддержку лесхозов в грядущие годы, чтобы обеспечить стабильное воспроизводство лесов.

Инициатива вписывается в общую стратегию края по восстановлению «зеленого каркаса». В 2025 году лесники обследовали 50 тыс. га лесополос, где большинство насаждений состарилось до 30–50 лет и требует замены. Регион подал заявку на федеральный проект компенсационного лесовосстановления — на 120 га лесополос; губернатор Владимир Владимиров анонсировал пилот по комплексному восстановлению 200 га с частными инвестициями, старт намечен на 2026 год. Ежегодно в Ставрополье восстанавливают около 50 га лесов, питомники края занимают в сумме 70 га.

