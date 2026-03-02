Почти 300 белгородских домов и квартир за неделю пострадали из-за атак ВСУ

За неделю с 23 февраля по 1 марта в Белгородской области 283 дома и квартиры получили повреждения в результате ракетных ударов и атак БПЛА. Восстановить за то же время удалось 142 жилых объекта. Статистику опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Больше всего объектов пострадало в областном центре — 132. По информации мэра Белгорода Валентина Демидова, за прошлую неделю восстановили 55 домов и квартир. В плане на эту неделю — еще 60. Всего в работе у строителей находятся 748 объектов. Также продолжается работа с поврежденным транспортом — за неделю пострадали 77 автомобилей, по 36 из них документы уже готовы, а по остальным эксперты должны завершить оценку до 8 марта, после чего начнутся выплаты.

Помимо Белгорода, повреждения жилых объектов зафиксированы в Шебекинском (44), Белгородском (20), Грайворонском (77), Краснояружском (2) и Борисовском (8) округах. Машины сильнее всего пострадали в Белгородском (74) и Грайворонском (75) округах.

Всего с начала СВО в регионе были повреждены 52 813 домов и квартир, а восстановлены за это же время 47 522 объекта.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщил, что за прошлые сутки ВСУ атаковали Белгород и девять округов Белгородской области с применением почти 200 беспилотников. Ранены девять человек. Кроме того, сегодня около 13:30 в регионе была объявлена ракетная опасность. По сообщению Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО. Предварительно, пострадавших нет. Идет уточнение информации о последствиях.

Денис Данилов