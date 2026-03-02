Россияне выбирают Сочи и КМВ для поездок на 2–3 дня

Аналитики сервиса «Домклик» изучили туристические направления юга России, которые жители страны чаще всего выбирают для краткосрочного отдыха в межсезонье. Исследование охватило поездки продолжительностью два–три дня в феврале и марте 2026 года.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Наиболее востребованным южным курортом стал Сочи — на него пришлось 4,2% от общего числа бронирований в указанный период. Далее следуют Краснодар и Кисловодск с долей по 3,9%. Замыкает рейтинг Пятигорск, который аккумулировал 2,4% бронирований. При этом в праздничные выходные традиционными лидерами остаются Москва и Санкт-Петербург.

Эксперты отмечают, что туристы выбирают южные города благодаря мягкому климату, наличию оздоровительных программ и развитой инфраструктуре при сравнительно доступной стоимости проживания.

Среди южных направлений наиболее высокая средняя ставка посуточной аренды зафиксирована в Сочи — 4,2 тыс. руб. за ночь. Для сравнения, в Москве показатель достигает 4,9 тыс. руб., что является максимальным уровнем по стране. В Кисловодске специалисты зафиксировали рост ставок на 14,2% год к году, в Пятигорске — на 7,1%. Средняя стоимость ночи в феврале—марте 2026 года составила в Кисловодске 4 тыс. руб., в Пятигорске — 3,5 тыс. руб., в Краснодаре — 2,4 тыс. руб.

Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева подчеркнула, что южные города сохраняют устойчивый спрос как в сезон, так и вне его. По ее словам, популярность курортов Кавказских Минеральных Вод растет на фоне развития инфраструктуры и повышения качества услуг, при этом в Краснодарском крае аналитики отметили снижение цен на 5% в годовом выражении.

Мария Удовик