Сочи занял третье место по бронированиям на март

Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» проанализировал данные поисковых запросов и заявок пользователей и определил наиболее востребованные направления для отдыха в марте 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По итогам исследования в тройку лидеров вошел Сочи, который занял третье место с долей 8% от общего числа мартовских бронирований. Первое место аналитики зафиксировали за Санкт-Петербургом (13%), второе — за Москвой (10%).

Далее в рейтинге расположились Краснодар, Казань, Калининград, Ялта, Красная Поляна и Кисловодск. Топ-10 замкнула Анапа.

Аналитики отмечают, что март традиционно остается привлекательным месяцем для поездок благодаря разнообразию климатических условий: в одних регионах сохраняется зимний сезон, в других начинается ранняя весна.

Средняя продолжительность поездки в Сочи составляет четыре ночи, при этом туристы планируют тратить около 3,4 тыс. руб. за ночь. В Краснодаре гости бронируют жилье в среднем на три ночи со средней стоимостью 3,6 тыс. руб. В Красной Поляне путешественники выбирают более длительный отдых — около пяти ночей, а средний чек достигает 8 тыс. руб. за сутки. В Анапе туристы планируют провести три ночи при средней цене 4,3 тыс. руб. за ночь.

Мария Удовик