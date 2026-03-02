В Кировской области введут квоты на трудоустройство ветеранов СВО
Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил установить квоты для работодателей на прием участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил установить квоты для участников СВО
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Квота будет вводится в размере 1% от численности сотрудников на предприятии.
С 2026 года также введут две новые меры поддержки ветеранов: оплата обучения по краткосрочным программам профессиональной подготовки и переподготовки, а также получение второго среднего профессионального образования.