В Пензе ждет суда мужчина, насмерть отравивший спящую жену

В Пензе перед судом предстанет 39-летний местный житель, которого подозревают в убийстве супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Свою вину фигурант полностью признал и сейчас находится под стражей, сообщили в региональном СУ СКР.

В Пензе мужчина отравил спящую жену токсичным газом и скрылся

Фото: СУ СКР по Пензенской области

По данным следствия, обвиняемый тщательно спланировал убийство жены. С 27 на 28 мая 2024 года фигурант дождался, когда супруга заснет, занес в комнату купленный им заранее баллон с токсичным газом и поставил его возле кровати, открыв вентиль. Чтобы газ не улетучился, фигурант закрыл дверь в комнату и подоткнул ее одеждой и обувью. В это же время в соседней детской спала их 10-летняя дочь.

Спустя время пензенец зашел в комнату и убедился, что супруга мертва. После этого мужчина выбросил газовый баллон, скрыл следы преступления и уехал из Пензенской области. Тело женщины обнаружили лишь через несколько дней после убийства.

Марина Окорокова