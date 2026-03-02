«Путь художника», «Оттепель» и театр от кутюр

В марте в Саратове запланировано множество культурных мероприятий в театрах, музеях и концертных залах. Среди них — спектакли «Оттепель» и «Фома Опискин», выставки «Зимний пленэр», концерты «О чем поют мужчины» и «Старая пластинка» и лекции, которые охватывают разные жанры и направления искусства.

Выставки

Зимний пленэр

В Саратовском областном доме работников искусств до 12 марта проходит выставка «Зимний пленэр», на которой представлены работы молодых мастеров.

Путь художника

В Радищевском музее до 15 марта демонстрируется выставка «Путь художника» Юрия Боско — советского и российского художника-монументалиста, живописца и педагога.

Сретение

В Радищевском музее до 29 марта проходит выставка живописи и графики Александра Некрасова, директора музея «Царскосельская коллекция».

Принимая жизнь

В марте в Доме-музее Павла Кузнецова состоится выставка Лидии Суворовой-Алферовой под названием «Принимая жизнь». В экспозиции представлены живописные и графические работы художницы, собранные из коллекций Радищевского музея, а также из фондов Вячеслава Лопатина, Вячеслава Дьяконова и Саратовского музея краеведения.

Спектакли

Оттепель

29 марта в Театре драмы имени Слонова состоится музыкально-драматический спектакль «Оттепель» Ивана Комарова, посвященный одноимённой эпохе.

Сказ о том, как Иван-Царевич невесту искал

В консерватории 29 марта пройдет представление «Сказ о том, как Иван-Царевич невесту искал». Это сценическая фантазия на тему русской народной сказки «Царевна-лягушка» о добре, смелости и настоящей любви.

Фома Опискин

3 марта в ТЮЗе пройдет спектакль «Фома Опискин», ради которого изменили конфигурацию зрительного зала. Постановка рассматривает не только произведение, но и каждый образ, а также эпоху, в которой он возник.

Бесплодные усилия любви

7 и 8 марта в СГК им. Л. В. Собинова пройдет дипломный спектакль «Бесплодные усилия любви», посвященный теме свободы чувств. В нем сочетаются шекспировские сцены и живые музыкальные номера с песнями о любви.

Концерты

Ароматы весны

В преддверии Международного дня в консерватории имени Л. В. Собинова пройдет концерт «Ароматы весны», в программе которого — произведения А. Пьяццоллы, Ж. Бизе, Г. Манчини и другие популярные мелодии. Мероприятие состоится 7 марта.

Любимое кино

9 марта в консерватории запланирован концерт «Любимое кино» в честь 100-летия композитора Александра Зацепина, где студенческий духовой оркестр исполнит песни из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «31 июня», «Бриллиантовая рука» и других.

Восточная фантазия

Саратовский областной дом работников искусств (СОДРИ) 2 марта проведет концерт «Восточная фантазия», объединяющий музыкальные традиции Востока, Кавказа и России в исполнении Эрики Саркисовой, Александры Орловой и Татьяны Левашовой.

Танго для любимой

6 марта в СОДРИ состоится вечер «Танго для любимой», в программе — произведения Карлоса Гарделя, Херардо Матоса Родригеса, Анхеля Вилльольдо, а также стихи Хорхе Луиса Борхеса.

О чем поют мужчины

Филармония приглашает на концерт «О чем поют мужчины» 5 марта. В программе: И. Штраус. Выходная ария князя Орловского из оперетты «Летучая мышь»; И. Шварц, Б. Окуджава «Песенка кавалергарда»; А. Вандрик, Р. Глухман, М. Шуфутинский «Когда мужчины за столом поют»; А. Бабаев, К. Сейтлиев, пер. А. Кронгауз «Необыкновенный глаза» и многое другое.

Старая пластинка

В филармонии гостей ждут и на концерт «Старая пластинка» 22 марта, где прозвучат песни 1960–1980-х годов.

Весенние акварели

В Радищевском музее 14 марта пройдет программа «Весенние акварели» с произведениями Шостаковича, Баха и другими.

Вечер русской музыки

27 марта в Радищевском состоится «Вечер русской музыки» с произведениями Глинки, Римского-Корсакова, Рахманинова и других композиторов.

Лекции

В Радищевском музее с 7 по 28 марта пройдут четыре мероприятия в рамках авторской программы Татьяны Царевой «Сокровища музеев мира». В программе — лекции о стиле ар-деко, его влиянии на современные тренды, русских сезонах высокой моды и театре от кутюр. В воскресенье 15 марта пройдет лекция о ретроспективизме, 22 марта — о мире искусства, 29 марта — о русских сезонах.

Также в Радищевском музее 14 марта состоится лекция «Грани авангарда: Казимир Малевич» в рамках цикла «Новое о современном».

В музее-усадьбе Борисова-Мусатова также запланированы лекции в течение марта. 7 марта состоится встреча о Елене Александровой — музу и жене художника. 14 марта — лекция о писателе Андрее Белом. 21 марта — о писателе А. М. Федорове. 28 марта — тема «Садов Серебряного века».