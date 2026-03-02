Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали 7 человек

По уточненной информации, при атаке беспилотников в Новороссийске в ночь с 1 на 2 марта пострадали семь человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края, ссылаясь на региональное министерство здравоохранения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным минздрава Кубани, двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия без госпитализации, еще пять человек в настоящее время находятся в больнице с травмами легкой и средней тяжести.

Лечение оказывается пострадавшим в полном объеме.

София Моисеенко

