Почти 200 тысяч жителей Удмуртии установили самозапрет на кредиты

199 тыс. жителей Удмуртии в настоящее время имеют действующий самозапрет на кредиты. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро. Это 14% населения региона. С начала введения такой опции заявления на полный или частичный запрет на оформление кредитов подали 235 тыс. человек, 21 тыс. затем просили о снятии запрета.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За февраль заявления на самозапрет подали 12 тыс. жителей Удмуртии, на снятие — 1,7 тыс.

В целом по стране самозапрет установлен у 18,8 млн россиян. Преимущественно они выбирают полный самозапрет на кредиты: 91,4% всех заявок приходится именно на этот формат. Наибольшая доля населения с таким добровольным ограничением зафиксирована в Мурманской области — 22%. В соседнем Татарстане самозапрет установили 13% жителей, в Пермском крае — 14%, в Кировской области — 17%.

Напомним, самозапрет на кредиты работает только для банковских продуктов и займов в микрофинансовых организациях. Он не затрагивает кредиты в кредитных кооперативах, P2P-платформы и инвестиционные сервисы. Нельзя также установить самозапрет на автокредиты, ипотеку некоторые другие виды. В любом случае, большинство кредиторов обязаны проверять кредитную историю потенциальных заемщиков через БКИ. Если в истории есть самозапрет, в выдаче кредита откажут. Установить самозапрет можно в МФЦ и в «Госуслугах».