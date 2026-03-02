На пляже в Витязево продолжают отсыпку чистого песка

На участке пляжа протяженностью 1 км в Витязево проводятся работы по отсыпке дополнительного слоя песка. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что высота уровня грунта на участке пляжа должна составлять не менее полуметра.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Экспериментальные работы на побережье Витязево начались 25 февраля в рамках второго этапа восстановления пляжей после разлива нефтепродуктов. По итогам эксперимента будет принято решение по другим пляжным территориям, находящимся в зоне ЧС.

Старший научный сотрудник Института океанологии им. Ширшова РАН Вячеслав Крыленко заявил, что песок, отсыпаемый в Витязево, является родственным тому, что лежит на пляжах Анапы. Слова эксперта цитирует оперштаб региона.

«В нем пока нет морской ракушки — это минус. Но море со временем восполнит этот недостаток»,— подчеркнул Вячеслав Крыленко.

На участке пляжа планируют создать мониторинговую группу, которая будет непрерывно следить за процессом отсыпки. Технологию могут скорректировать в случае возникновения недочетов.

София Моисеенко