ВТБ восстановит уничтоженный Храм Спаса-на-Водах на Ново-Адмиралтейском острове

Банк ВТБ в рамках развития территории Ново-Адмиралтейского острова восстановит церковь Христа Спасителя в память Гефсиманского борения и святителя Николая Чудотворца (Храм Спаса-на-Водах) — памятник погибшим морякам во время русско-японской войны 1904–1905 годов. Храм был построен в 1911 году по проекту художника-архитектора Мариана Перетятковича. В 1932 году, во время гонений на религию, церковь была закрыта и взорвана, а священнослужители и часть прихожан репрессированы.

«Уже принято решение о возрождении на Ново-Адмиралтейском острове Храма-памятника героям Цусимы и всем русским морякам. Храм будет восстановлен на средства частных благотворителей и станет духовным центром острова»,— рассказали «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе ВТБ.

Концепция развития территории, общая площадь которой составляет 15 га, сейчас прорабатывается, сроки реализации определяются, отметили в банке. К 2030 году ВТБ намерен построить на острове, по соседству с Адмиралтейскими верфями, театрально-концертный комплекс с двумя залами на 2500 мест. Инвестиции в объект, как ранее заявлял президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, составят €1 млрд. Помимо концертного зала, на острове разместят жилые дома.

«Будущий театрально-концертный комплекс станет частью единого культурного пространства, которое свяжет Мариинский театр, Новую Голландию и Ново-Адмиралтейский остров. Мы рассчитываем, что он станет домом для трех–четырех коллективов, а также удобной современной площадкой для приглашенных трупп»,— добавили в пресс-службе.

Надежда Ярмула