После атаки БПЛА в Новороссийске тушат пожар на топливном терминале

В Новороссийске идет тушение пожара на топливном терминале, возгорание произошло ночью в результате атаки беспилотников. Пожар на наливном причале локализован на площади 120 кв. м. К ликвидации ЧС привлечены 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После атаки на объекты городской инфраструктуры в Новороссийске начали работу экстренные службы. Специалисты районных администраций проводят подомовые обходы для фиксации повреждений и оценки масштабов разрушений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ночью на базе школ в Южном и Восточном районах работали пункты временного размещения, однако жители ими не воспользовались. По предварительным данным, в результате атаки пострадали восемь многоквартирных домов, девять частных домов и три детских сада. Пять человек доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава города поручил осмотреть каждый поврежденный объект для фиксации ущерба. После обследования городские службы совместно с управляющими компаниями приступят к уборке общественных территорий, а районные администрации займутся сбором документов для оформления единовременных выплат пострадавшим. По словам мэра, рассматриваются все возможные пути для максимально оперативного восстановления инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков