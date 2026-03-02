В Новороссийске осмотрят каждый пострадавший дом после атаки беспилотников
В результате массированной атаки БПЛА по Новороссийску пострадали 17 жилых домов и три детских сада. На все пострадавшие объекты выехали сотрудники экстренных служб, районные администрации начали подомовые обходы. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Мэр Новороссийска сообщил, что в настоящее время на территории муниципалитета действует режим ЧС в связи с прошедшей атакой. Ночью в двух школах города развернули пункты временного размещения в Южном и Восточном районах, жители туда не обращались.
Пять пострадавших находятся в медицинских учреждениях, у них диагностированы травмы легкой и средней тяжести. Ситуация с действующей ЧС находится на контроле местной администрации.
«Поручил провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений»,— подчеркнул Андрей Кравченко.
Городские службы и управляющие компании начнут уборку общественных пространств после обследования территорий. Районные администрации начинают сбор документов для оформления единовременных выплат гражданам, чье имущество пострадало в результате вражеского налета.