В Новороссийске осмотрят каждый пострадавший дом после атаки беспилотников

В результате массированной атаки БПЛА по Новороссийску пострадали 17 жилых домов и три детских сада. На все пострадавшие объекты выехали сотрудники экстренных служб, районные администрации начали подомовые обходы. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мэр Новороссийска сообщил, что в настоящее время на территории муниципалитета действует режим ЧС в связи с прошедшей атакой. Ночью в двух школах города развернули пункты временного размещения в Южном и Восточном районах, жители туда не обращались.

Пять пострадавших находятся в медицинских учреждениях, у них диагностированы травмы легкой и средней тяжести. Ситуация с действующей ЧС находится на контроле местной администрации.

«Поручил провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений»,— подчеркнул Андрей Кравченко.

Городские службы и управляющие компании начнут уборку общественных пространств после обследования территорий. Районные администрации начинают сбор документов для оформления единовременных выплат гражданам, чье имущество пострадало в результате вражеского налета.

София Моисеенко