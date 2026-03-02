Ижевчанина осудят за кражу надувных фигур «Снеговика» и «Деда Мороза»

Ранее судимый 37-летний житель Ижевска предстанет перед судом после кражи надувных фигур «Снеговика» и «Деда Мороза» (ст. 158 УК, до двух лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

По предварительной версии, 28 декабря 2025 года обвиняемый, будучи в пьяном состоянии, «тайно» похитил уличные фигуры новогодних персонажей возле ларька «Фалалеев-маркет, овощи» на ул. Холмогорова. С места преступления он скрылся.

Уголовное дело направлено в Индустриальный райсуд Ижевска для рассмотрения по существу.

Владислав Галичанин