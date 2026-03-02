В Пятигорске в 2026 году построят водопровод к микрорайону «Молодежный»

В Пятигорске в 2026 году стартует строительство водовода длиной 10,7 км, который подарит качественное водоснабжение 3500 жителям микрорайона «Молодежный», сообщили в региональном МинЖКХ.

Микрорайон находится в западной части города-курорта — у улицы Тольятти, ипподрома и трамвайного депо. Изначально архитекторы задумывали его под индивидуальные дома, но бурный рост Пятигорска потребовал свежих инженерных сетей.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров включил «Молодежный» в программу развития агломерации Кавказских Минеральных Вод. Минстрой России одобрил объект для федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы обойдутся в 68,4 млн руб., а завершить их обещают до конца года.

Министр ЖКХ края Александр Рябикин подтвердил эти планы. Проектная документация уже прошла госэкспертизу, подрядчики готовятся к запуску. Ранее власти оценивали водовод короче — 7,7 км за 61,3 млн руб., но свежие расчеты уточнили параметры под реальные нужды жителей.

Аналогичные проекты охватят регион. В микрорайоне «Звёздный» поселка Рыздвяного Изобильненского округа в 2026 году построят водовод и сети для 1400 человек. Министерство ЖКХ Ставрополья курирует эти работы в рамках того же нацпроекта. Ранее в Рыздвяном ремонтировали магистрали длиной 3,7 км, чтобы стабилизировать подачу для 13 тыс. жителей.

Ставрополье активно борется с дефицитом воды. В 2026 году на модернизацию коммунальных сетей выделят около 1 млрд руб. — вдвое больше, чем в 2025-м. Федеральный проект фокусируется на ремонте водопроводов и теплосетей, снижении аварийности. Губернатор Владимиров держит вопрос под контролем, особенно после недавних коммунальных аварий в Пятигорске.

Станислав Маслаков