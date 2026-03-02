На трассе А-146 под Новороссийском появятся пункты весового контроля

На автодороге А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» установят автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств, сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье». На подконтрольных ФКУ объектах это будет первый пункт автоматического весового контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно утвержденному проекту, на участке дороги в Крымском районе (от км 128+382 до км 129+639) планируется временное уширение проезжей части, устройство нового дорожного покрытия и водоотводных лотков, опор и информационных табло, а также оборудования для осуществления автоматического весового контроля. Работы будут проводиться без ограничения движения транспорта.

По информации ФКУ Упрдор «Черноморье», пункт АПВГК на трассе А-146 должны будут обустроить в срок до ноября 2026 года. Всего до 2030 года на дорогах, находящихся в ведении ФКУ, планируется установить 24 пункта автоматического весового контроля.

Мера по установлению АПВГК в Крымском районе была принята для установления контроля за нарушителями правил дорожного движения и уменьшения чрезмерной нагрузки на трассе.

София Моисеенко