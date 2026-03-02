Более 11 кровель обрушилось в Удмуртии в феврале
За февраль в Удмуртии из-за снега более 11 раз обрушивались кровли различных зданий. Так, 2 марта в селе Муки-Какси Сюмсинского района под тяжестью снега была повреждена веранда частного жилого дома. Об этом в Telegram сообщил руководитель Госкомитета по делам ГО и ЧС региона Андрей Шуткин.
Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ
«За полмесяца только подразделения поисково-спасательной и государственной противопожарной служб Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС 10 раз выезжали на повреждения крыш»,— сообщил господин Шуткин. Он отметил, что потепление и снегопады — два фактора, увеличивающие нагрузку на кровли.
Так, согласно хронологии, приводимой руководителем Госкомитета Удмуртии, обрушения крыш прошли:
- 17.02 — повреждение кровли коровника в селе Турецкое в Балезинском районе. Тогда под снегом оказалось 30 коров.
- 17.02 — село Юкаменское, частный жилой дом
- 19.02 — село Сюмси, частный жилой дом
- 22.02 — село Малая Пурга, общежитие
- 22.02 — село Якшур-Бодья, неэксплуатируемое здание почты
- 26.02 — село Сюмси, нежилой дом
- 27.02 — Ижевск, ул. Гагарина, ангар на производственной площадке
- 28.02 — Ижевск, ул. Азина, частный жилой дом
- 01.03 — Вавожский район, д.Какмож-Итчи, частный жилой дом
- 01.03 — село Селты, нежилой дом
Жителям Удмуртии напоминают, что следить за состоянием крыш и своевременно их чистить — прямая обязанность собственников и управляющих компаний многоквартирных домов. Жителям частных домов также необходимо очищать кровли от наледи и вывозить снег с придомовых территорий.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что крыши были повреждены также в жилом доме Ижевска на ул. Пушкинской 18 февраля, 19 февраля — на Центральном рынке Глазова, 26 февраля — в восьмиквартирном доме в Можге и в ночь на 28 февраля — в одноэтажном пятиквартирном доме снова в Можге, а также в частном доме в селе Семеново Завьяловского района. В упоминаемых инцидентах пострадавших не было.