Более 11 кровель обрушилось в Удмуртии в феврале

За февраль в Удмуртии из-за снега более 11 раз обрушивались кровли различных зданий. Так, 2 марта в селе Муки-Какси Сюмсинского района под тяжестью снега была повреждена веранда частного жилого дома. Об этом в Telegram сообщил руководитель Госкомитета по делам ГО и ЧС региона Андрей Шуткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

«За полмесяца только подразделения поисково-спасательной и государственной противопожарной служб Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС 10 раз выезжали на повреждения крыш»,— сообщил господин Шуткин. Он отметил, что потепление и снегопады — два фактора, увеличивающие нагрузку на кровли.

Так, согласно хронологии, приводимой руководителем Госкомитета Удмуртии, обрушения крыш прошли:

17.02 — повреждение кровли коровника в селе Турецкое в Балезинском районе. Тогда под снегом оказалось 30 коров.

17.02 — село Юкаменское, частный жилой дом

19.02 — село Сюмси, частный жилой дом

22.02 — село Малая Пурга, общежитие

22.02 — село Якшур-Бодья, неэксплуатируемое здание почты

26.02 — село Сюмси, нежилой дом

27.02 — Ижевск, ул. Гагарина, ангар на производственной площадке

28.02 — Ижевск, ул. Азина, частный жилой дом

01.03 — Вавожский район, д.Какмож-Итчи, частный жилой дом

01.03 — село Селты, нежилой дом

Жителям Удмуртии напоминают, что следить за состоянием крыш и своевременно их чистить — прямая обязанность собственников и управляющих компаний многоквартирных домов. Жителям частных домов также необходимо очищать кровли от наледи и вывозить снег с придомовых территорий.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что крыши были повреждены также в жилом доме Ижевска на ул. Пушкинской 18 февраля, 19 февраля — на Центральном рынке Глазова, 26 февраля — в восьмиквартирном доме в Можге и в ночь на 28 февраля — в одноэтажном пятиквартирном доме снова в Можге, а также в частном доме в селе Семеново Завьяловского района. В упоминаемых инцидентах пострадавших не было.

Владислав Галичанин